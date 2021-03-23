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Кулеба розповів, як у Словаччині вибачалися за "жарт" прем'єра про "Закарпаття в обмін на "Спутник"

Вівторок, 23 березня 2021, 20:16
Кулеба розповів, як у Словаччині вибачалися за жарт прем'єра про Закарпаття в обмін на Спутник

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів подробиці подій, які відбулися після невдалого жарту прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав інтерв’ю словацькому інтернет-виданню "Tyžden", переклад якого наводить МЗС України.

За словами Кулеби, після висловлювань Матовича він обмінявся смс-повідомленнями зі словацьким колегою Іваном Корчоком, який незадовго до цього відвідував Київ.

"Я познайомився з Іваном Корчоком особисто два-три тижні тому. Тоді ми мали чудову розмову, тому я розумію, що Іван Корчок, мабуть, почувався погано через висловлювання прем’єр-міністра Ігора Матовича. Не лише як міністр закордонних справ Словаччини, а й як громадянин Словаччини, який поважає сусідні країни", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що не спілкувався з Матовичем. "Ми отримали публічні вибачення від прем’єр-міністра у Твіттері… Весь інцидент вчить одному - такі жарти за визначенням недоречні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

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