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Кулеба рассказал, как в Словакии извинялись за "шутку" премьера о "Закарпатье в обмен на "Спутник"

Вторник, 23 марта 2021, 21:16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал подробности событий, произошедших после неудачной шутки премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал интервью словацкому интернет-изданию "Tyžden", перевод которого приводит МИД Украины.

По словам Кулебы, после высказываний Матовича он обменялся смс-сообщениями со словацким коллегой Иваном Корчоком, который незадолго до этого посещал Киев.

"Я познакомился с Иваном Корчоком лично пару недель назад. Тогда у нас был прекрасный разговор, поэтому я понимаю, что Иван Корчок, пожалуй, чувствовал себя плохо из-за высказываний премьер-министра Игоря Матовича. Не только как министр иностранных дел Словакии, но и как гражданин Словакии, который уважает соседние страны", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что не общался с Матовичем. "Мы получили публичные извинения от премьер-министра в Твиттере ... Весь инцидент учит одному - такие шутки по определению неуместны", - отметил министр.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.



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