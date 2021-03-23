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У ЗСУ повідомили про смерть вакцинованої військової

Вівторок, 23 березня 2021, 23:01

В Одеській області у позаслужбовий час та поза межами військової частини раптово втратила свідомість контрактниця-військовослужбовець, а медики не змогли її реанімувати. Жінка страждала на гіпертонічну хворобу, а днями вакцинувалася від COVID.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Деталі: Зазначається, що найближчим часом вона мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС, тому 21 березня з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19. Наголошується, що щеплення зробила досвідчена мобільна бригада з імунізації від Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23.03 скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу.

Дослівно: "Судово-медична експертиза призначена на 24.03. Про її результати буде повідомлено додатково.

Просимо представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовця".

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Теми: вакцинаціяЗбройні силикоронавірус


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