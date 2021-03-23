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В ВСУ сообщили о смерти вакцинированной военной

Вторник, 23 марта 2021, 22:01
В ВСУ сообщили о смерти вакцинированной военной

В Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту, а медики не смогли ее реанимировать. Женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях вакцинировалась от COVID.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Детали: Отмечается, что в ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19.  Отмечается, что прививки сделала опытная мобильная бригада по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

Дословно: "Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24.03. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей".

Украинская правда
Темы: вакцинацияВооруженные силыкоронавирус
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