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Білоруського шпигуна викрили на Волині – СБУ

Середа, 24 березня 2021, 10:50

На території Волинської області прикордонники і контррозвідники Служби безпеки України викрили агента білоруської спецслужби.

Джерело: Пресслужба СБУ, пресслужба Держприкордонної служби

Дослівно Держприкордонна служба: "Основним завданням чоловіка було налагодити канал постачання в Україну зброї та товарів військового призначення з Російської Федерації. Для цього агент Комітету державної безпеки Республіки Білорусь мав втягнути у злочинну діяльність співробітника Держприкордонслужби України".

Деталі: Агент був завербований КДБ РБ та цілеспрямовано маршрутувався на територію України для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

Співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про ситуацію у прикордонні:

  • стан захищеності державного кордону України;
  • порядок його охорони;
  • технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
  • характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо.

Окрім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

Зброя та інше спорядження повинні були надходити в Україну в межах ділянки кордону у Волинській області транзитом через територію Білорусі з Росії.

Завербований серед іншого повинен був організовувати провокації та створювати інформаційні приводи для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.

Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні шпигунства.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Українська правда
Теми: СБУПрикордонна службаБілорусь


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