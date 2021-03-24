Белорусского шпиона разоблачили на Волыни – СБУ
На территории Волынской области пограничники и контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента белорусской спецслужбы.
Источник: Пресс-служба СБУ, прес-служба Госпогранслужбы
Дословно Госпогранслужба: "Основной задачей человека было наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент Комитета государственной безопасности Республики Беларусь должен был втянуть в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины".
Детали: Агент был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутизировался на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.
Сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:
- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок его охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.
Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.
Оружие и другое снаряжение должны были поступать в Украину в пределах участка границы в Волынской области транзитом через территорию Беларуси из России.
Завербованный среди прочего должен был организовывать провокации и создавать информационные поводы для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.
Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении шпионажа.
Продолжаются следственно-оперативные действия.