Белорусского шпиона разоблачили на Волыни – СБУ

На территории Волынской области пограничники и контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента белорусской спецслужбы.

Источник: Пресс-служба СБУ, прес-служба Госпогранслужбы

Дословно Госпогранслужба: "Основной задачей человека было наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент Комитета государственной безопасности Республики Беларусь должен был втянуть в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины".

Детали: Агент был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутизировался на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:

состояние защищенности государственной границы Украины;

порядок его охраны;

техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;

характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.

Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Оружие и другое снаряжение должны были поступать в Украину в пределах участка границы в Волынской области транзитом через территорию Беларуси из России.

Завербованный среди прочего должен был организовывать провокации и создавать информационные поводы для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении шпионажа.

Продолжаются следственно-оперативные действия.