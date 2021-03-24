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У Польщі новий максимум заражень - майже 30 тисяч за добу

Середа, 24 березня 2021, 11:59

У Польщі за минулу добу зареєстрували майже 30 тисяч нових заражень коронавірусом, що є найбільшим показником за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюдило Міністерство охорони здоров’я.

Коронавірус підтведили у 29 978 людей. Найбільше заражень припадає на Сілезьке та Мазовецьке воєводства (понад 4 тисячі в кожному). 

Досі максимальні показники перевищували 27 тисяч за добу. 

Померли за добу 575 хворих - також один із найвищих показників за час епідемії.

З них у 115 не було хронічних хвороб, які збільшують ризик ускладнень.

"Багато індикаторів свідчать, що нам необхідні додаткові заходи… Ми не можемо просто спостерігати за тим, як зростають цифри - доведеться приймати рішення. Ми повідомимо про це завтра", - сказав вранці в ефірі Polsat News керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик.

Нагадаємо, Польща ще 20 березня повернулась у національний локдаун. На всій території країни вже закриті готелі, крім деяких винятків, торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

Попередньо планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня.

Теми: Польщакоронавірус


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