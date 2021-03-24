Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше новый максимум заражений - почти 30 000 за сутки

Среда, 24 марта 2021, 10:59

В Польше за минувшие сутки зарегистрировали почти 30 000 новых заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Коронавирус подтвердили у 29 978 человек. Больше всего заражений приходится на Силезское и Мазовецкое воеводства (более 4000 в каждом).

До сих пор максимальные показатели превышали 27 000 в сутки.

Умерли за сутки 575 больных - также один из самых высоких показателей за время эпидемии.

Из них в 115 не было хронических болезней, которые увеличивают риск осложнений.

"Многие индикаторы свидетельствуют, что нам необходимы дополнительные меры... Мы не можем просто наблюдать за тем, как растут цифры - придется принимать решение. Мы сообщим об этом завтра", - сказал утром в эфире Polsat News руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Напомним, Польша еще 20 марта вернула национальный локдаун. На всей территории страны уже закрыты гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Предварительно планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Польша
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Последние новости
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
Все новости...
Реклама: