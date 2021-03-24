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В Польше новый максимум заражений - почти 30 000 за сутки

Среда, 24 марта 2021, 11:59

В Польше за минувшие сутки зарегистрировали почти 30 000 новых заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Коронавирус подтвердили у 29 978 человек. Больше всего заражений приходится на Силезское и Мазовецкое воеводства (более 4000 в каждом).

До сих пор максимальные показатели превышали 27 000 в сутки.

Умерли за сутки 575 больных - также один из самых высоких показателей за время эпидемии.

Из них в 115 не было хронических болезней, которые увеличивают риск осложнений.

"Многие индикаторы свидетельствуют, что нам необходимы дополнительные меры... Мы не можем просто наблюдать за тем, как растут цифры - придется принимать решение. Мы сообщим об этом завтра", - сказал утром в эфире Polsat News руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Напомним, Польша еще 20 марта вернула национальный локдаун. На всей территории страны уже закрыты гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

Предварительно планируется, что ограничения будут действовать до 9 апреля.

Темы: Польшакоронавирус


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