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У лікарнях Києва найбільше хворих від початку пандемії – Кличко

Середа, 24 березня 2021, 11:24
У лікарнях Києва найбільше хворих від початку пандемії – Кличко

Заповненість столичних лікарень хворими на Covid-19 пацієнтами становить понад 74%, що є максимальним показником від початку пандемії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу

Пряма мова: "Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Зазначу, що сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки".

Деталі: За його словами, загалом у стаціонарах медзакладів столиці наразі лікуються 4065 хворих на коронавірус, із них 39 дітей.

2703 пацієнти - у важкому стані, кисневу підтримку отримують 3206 людей, під апаратами штучної вентиляції легень – 49 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 74%.

У Києві за добу 23 березня коронавірусну хворобу виявили у 1 300 осіб, у лікарні поклали 137 хворих, померли 49 пацієнтів (наразі це рекорд), одужали 333 киянина.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусCovid-2019епідемія
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