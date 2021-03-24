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У Києві – антирекордні 49 смертей від COVID за добу

Середа, 24 березня 2021, 11:08
У Києві – антирекордні 49 смертей від COVID за добу

У Києві за добу 23 березня коронавірусну хворобу виявили у 1 300 осіб, у лікарні поклали 137 хворих, померли 49 пацієнтів, одужали 333 киянина. 

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко на брифінгу

Пряма мова: "Кількість хворих продовжує збільшуватися: 1 300 інфікованих виявили у місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. На жаль, такий негативний рекорд сьогодні: померли 49 людей за минулу добу. Це найбільше смертей з початку пандемії. Усього за цей період – 3 163 летальних випадки, а підтверджених випадків захворювання – 155 336…

За минулу добу госпіталізували 137 пацієнтів, а також 390 хворих із підозрою на коронавірус. Можу сказати, що у переважної більшості тих людей, які гсопіталізуються з підозрою, підозра підтверджується." 

Деталі: Кличко також повідомив, що на сьогодні у лікарнях столиці перебуває найбільша кількість хворих на COVID від початку пандемії, особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. 

У стаціонарах перебуває 4 065 хворих на коронавірус, із них 39 дітей. У важкому стані – 2 703 пацієнти, кисневу підтримку отримують 3 206 пацієнтів, під апаратами штучної вентиляції легень – 49 хворих. 

У комунальних медзакладах столиці зайнято понад 74% ліжок для COVID-хворих. 

Серед нових хворих – 32 медики. 

Із 1300 підтверджених випадків: 731 – у жінок віком від 18 до 92 років, 482 – у чоловіків віком від 18 до 99 років, у 42 дівчаток від 1 до 17 років та 45 хлопчиків від 1 місяців до 17 років. 

 

Найбільше випадків захворювання у вівторок виявили в Дарницькому (235), Деснянському (187), Оболонському (187) та Дніпровському (184) районах Києва.

Загалом в Україні за 23 березня діагноз COVID-19 встановили 14 174 особам, госпіталізували 5 438 хворих, померли 342 пацієнти, одужали 7 386 осіб. Київ – антилідер і за кількістю нових хворих, і за кількістю смертей від коронавірусу. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019епідемія
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