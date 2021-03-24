"Оси" і "Смерчі": на межі з Кримом провели навчання ЗСУ
Розрахунки протиповітряної оборони, що виконують бойові завдання на межі з тимчасово окупованим Кримом, провели навчання зі знищення ворожих БПЛА та інших повітряних цілей.
Джерело: Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook
Пряма мова командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва: "За задумом комплексного навчання, чергові розрахунки протиповітряних сил виявили зліт з території противника безпілотних літальних апаратів і передали координати цілей на командний пункт угрупування військ.
Для знищення противника було залучено визначені сили та засоби. Крім того, з метою придушення подальших спроб противника щодо ведення розвідки задля знищення пунктів його дислокації, до навчань залучився підрозділ реактивних систем залпового вогню "Смерч"".
Деталі: Повідомляється, що під час навчань воїни-артилеристи відпрацювали кілька десятків навчально-бойових вправ.
Зокрема, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали оперативну їх зміну.
Крім того, військовослужбовці зенітно-ракетного дивізіону промоніторили повітряну обстановку, розпізнали повітряні об'єкти умовного противника та за допомогою ЗРК "Оса-АКМ" знищили повітряні цілі.
Також зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій.