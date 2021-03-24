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"Осы" и "Смерчи": на границе с Крымом провели учения ВСУ

Среда, 24 марта 2021, 12:06
Осы и Смерчи: на границе с Крымом провели учения ВСУ
Скриншот с видео

Расчеты противовоздушной обороны, выполняющих боевые задачи на границе с временно оккупированным Крымом, провели учения по уничтожению вражеских БПЛА и других воздушных целей.

Источник: Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook

Прямая речь командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева: "По замыслу комплексных учений, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотных летательных аппаратов и передали координаты целей на командный пункт группировки войск.

Для уничтожения противника были привлечены определенные силы и средства. Кроме того, с целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщили подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч"".

Детали: Сообщается, что во время учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.

 
Фото zsu.gov.ua

В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали оперативную их смену. 

 
Фото zsu.gov.ua

Кроме того, военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона промониторили воздушную обстановку, распознали воздушные объекты условного противника и с помощью ЗРК "Оса-АКМ" уничтожили воздушные цели.

 
Фото zsu.gov.ua

Также зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыКрым
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