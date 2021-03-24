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Кіпр відкриває кордони для українців з 1 квітня

Середа, 24 березня 2021, 14:47

Кіпр з 1 квітня цього року відкриває свої кордони для всіх відвідувачів з України.

Про це йдеться у заяві представництва міністерства туризму Кіпру,  яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Подорожі без вимоги проходження карантину будуть дозволені всім подорожуючим, що пройшли тестування та мають підтверджену відсутність COVID, і що не перебували у тісному контакті з особами з підтвердженим випадком.

В українському представництві мінтуризму Кіпру "Європейській правді" розповіли, що до 31 березня Україна лишатиметься у "сірій зоні", із забороною в'їзду туристів.

"На початку наступного тижня уряд Кіпру офіційно повідомить, у яку категорію Україна перейде з 1 квітня, але зважаючи на епідемічну ситуацію в Україні очевидно, що це буде червона зона. Це означатиме, що подорожуючим з України треба буде здавати ПЛР-тест за 72 години до відльоту, а потім ще один - по прибуттю, в аеропорту Ларнаки або Нікосії", - пояснили у представництві.

Далі мандрівник їде до готелю й до нього  приходить повідомлення з результатом тесту. Якщо результат негативний, відпочинок можна продовжити. 

Діти до 12 років звільнені від проходження тестування. Діти віком від 12 до 18 років повинні будуть проходити тестування згідно із чинним протоколом.

Подорожуючі повинні дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, які описано в Cyprus Destination Protocol. 

"Кіпр і надалі забезпечуватиме високий рівень послуг, до якого звикли наші гості, та для яких острів є одним з найулюбленіших напрямків відпочинку", - йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Влада Кіпру пояснила, що відклала рішення про відкриття кордонів для туристів із низки країн, в тому числі з України, через побоювання щодо нових штамів коронавірусу.

Яким буде відпочинок на Кіпрі для український туристів, дивіться у відео на нашому YouTube-каналі:

Теми: Кіпркордонукраїнці


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