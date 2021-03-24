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Кипр открывает границы для украинцев с 1 апреля

Среда, 24 марта 2021, 13:47
Кипр открывает границы для украинцев с 1 апреля
Фото sungate.com.ua

Кипр с 1 апреля этого года открывает свои границы для всех посетителей из Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства туризма Кипра, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

Путешествия без требования прохождения карантина будут разрешены всем путешественникам, прошедшим тестирование и имеющим подтвержденное отсутствие COVID, и которые не находились в тесном контакте с лицами с подтвержденным случаем.

В украинском представительстве минтуризма Кипра "Европейской правде" рассказали, что до 31 марта Украина останется в "серой зоне", с запретом въезда туристов.

"В начале следующей недели правительство Кипра официально сообщит, в какую категорию Украина перейдет с 1 апреля, но учитывая эпидемическую ситуацию в Украине очевидно, что это будет красная зона. Это означает, что путешествующим с Украины надо будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до отлета, а затем еще один - по прибытию, в аэропорту Ларнаки или Никосии", - пояснили в представительстве.

Далее путешественник едет в гостиницу и к нему приходит сообщение с результатом теста. Если результат отрицательный, отдых можно продолжить.

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования. Дети в возрасте от 12 до 18 лет должны будут проходить тестирование в соответствии с действующим протоколом.

Путешественники должны соблюдать все нормы и меры предосторожности, описанные в Cyprus Destination Protocol.

"Кипр и в дальнейшем будет обеспечивать высокий уровень услуг, к которому привыкли наши гости, для которых остров является одним из самых любимых направлений отдыха", - говорится в сообщении.

Напомним, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

Власти Кипра объяснили, что отложили решение об открытии границ для туристов из ряда стран, в том числе из Украины, из-за опасений  новых штаммов коронавируса.

Каким будет отдых на Кипре для украинских туристов, смотрите в видео на нашем YouTube-канале:

Темы: Кипрграницаукраинцы
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