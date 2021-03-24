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У центрі Києва горів ресторан: евакуювали людей і перекрили вулицю

Середа, 24 березня 2021, 15:41
У центрі Києва горів ресторан: евакуювали людей і перекрили вулицю

У центрі столиці спалахнула пожежа в ресторані "Бездельники", що розташований в старому будинку по вул. Саксаганського, 38.

Джерело: пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій у коментарі Українській правді, пресслужба КМДА

Деталі: 24 березня о 14:10 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в Голосіївському районі столиці.

По прибуттю пожежники встановили, що займання виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану і розповсюдилось на 300 кв.м.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Під час гасіння з приміщення було евакуйовано 10 людей. На місці задіяли 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 чоловіки особового складу.

О 15:21 загоряння було локалізовано та о 15:57 – ліквідовано.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.

За даними КМДА, у зв’язку з пожежею було перекрито рух на ділянці Саксаганського між вулицями Антоновича і Володимирською.

Як повідомила в коментарі Українській правді речниця ДСНС Світлана Водолага, у 2015 році цей будинок вже горів. Тоді загинуло 2 рятувальники.

За її словами, ліквідації пожежі заважали таки чинники, як складне планування будинку і дерев'яні перекриття і перегородки, що дуже легко займаються.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Ельдар Сарахман, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаКиїв
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