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В центре Киева горел ресторан: эвакуировали людей и перекрыли улицу

Среда, 24 марта 2021, 16:41

В центре столицы вспыхнул пожар в ресторане "Бездельники", расположенном в старом доме по ул. Саксаганского, 38.

Источник: пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в комментарии Украинской правде, пресс-служба КГГА

Детали: 24 марта в 14:10 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе столицы.

По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана и распространилось на 300 кв. м.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Во время тушения из помещения были эвакуированы 10 человек. На месте задействовали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человека личного состава.

В 15:21 возгорание было локализовано и в 15:57 – ликвидировано.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По данным КГГА, в связи с пожаром было перекрыто движение на участке Саксаганского между улицами Антоновича и Владимирской.

Как сообщила в комментарии Украинской правде пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в 2015 году этот дом уже горел. Тогда погибли 2 спасателя.

По ее словам, ликвидации пожара мешали такие факторы, как сложная планировка дома и деревянные перекрытия и перегородки, которые очень легко воспламеняются.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП
Темы: пожарКиев


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