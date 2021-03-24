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Канада ввела санкции против 9 российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Среда, 24 марта 2021, 17:42

Правительство Канады объявило о введении санкций против российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека в РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Канады.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, которые были совершены в России", - говорится в сообщении.

Положение Канады о специальных экономических мерах накладывают на подсанкционных физических лиц запрет сделок (фактически замораживание активов), запрещая лицам в Канаде и канадцам за пределами Канады торговать любым имуществом этих лиц или предоставлять им финансовые или сопутствующие услуги.

В список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.

В феврале в список санкций ЕС по новому механизму, которым Евросоюз наказывает нарушителей прав человека, уже были внесены четверо россиян в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Темы: КанадаРосcиясанкцииНавальный


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