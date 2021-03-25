СБУ прийшла з обшуками в офіс громадського руху Медведчука

Служба безпеки України проводить обшуки в офісах всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах, пресцентр СБУ

Деталі: До 2016 ця організація була відома, як "Український вибір".

Слідчі дії проходять в Києві та Дніпрі. За даними джерел у правоохоронних органах, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострову до складу РФ. В подальшому брали участь в організації та проведенні незаконних референдуму та виборів до так званих "законодавчих органів Республіки Крим", Держдуми РФ та президента.

Є також підстави вважати, що керівництво "Українського вибору-Право народу", яке знаходиться у Києві, продовжує координувати діяльність її членів в АР Крим, незважаючи на спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.

Клопотання погодила генпрокурор Ірина Венедіктова, підписав його її заступник Гюндуз Мамедов.

В СБУ офіційно підтвердили слідчі дії. За даними слідства, учасники громадського руху стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України.

Організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які знаходились на півострові. Проте жодних документів до Мінюсту України не подавалось. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України.

Лише у 2017 році припинення діяльності осередків "Українського вибору" у Криму було оформлено згідно з чинним українським законодавством. За версією слідства, ці факти можуть свідчити про створення уявної непричетності керівництва ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим.

Натомість під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій.

Слідчі СБ України проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада)