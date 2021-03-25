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СБУ пришла с обысками в офис общественного движения Медведчука

Четверг, 25 марта 2021, 11:15

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах всеукраинского общественного движения "Украинский выбор-Право народа", лидером которой является нардеп ОПЗЖ кум президента РФ Виктор Медведчук.

Источник: информированные собеседники УП в правоохранительных органах, пресс-центр СБУ

Детали: До 2016 эта организация была известна, как "Украинский выбор".

 

Следственные действия проходят в Киеве и Днепре. По данным источников в правоохранительных органах, во время оккупации Крыма центральный офис координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав РФ. В дальнейшем участвовали в организации и проведении незаконных референдума и выборов в так называемые "законодательные органы Республики Крым", Госдуму РФ и президента.

Есть основания считать, что руководство "Украинского выбора-Право народа", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове.

Ходатайство согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова, подписал его замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

В СБУ официально подтвердили следственные действия. По данным следствия, участники общественного движения стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НЗФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины.

 

Организаторы ОО имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове. Однако никаких документов в Минюст Украины не подавалось. Организация продолжала проводить в Крыму деятельность в ущерб государственной безопасности Украины.

Лишь в 2017 году прекращение деятельности организаций "Украинский выбора" в Крыму было оформлено в соответствии с действующим украинским законодательством. По версии следствия, эти факты могут свидетельствовать о создании воображаемой непричастности руководства ОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор - Право народа" к противоправной деятельности ее ячеек на территории АР Крым.

Зато во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи Службы безопасности Украины проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении участникам о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и в 111 (государственная измена)

Украинская правда
Темы: МедведчукСБУобыски


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