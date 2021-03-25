34 тисячі за добу: у Польщі другий день поспіль рекорд заражень

У Польщі другий день поспіль приріст заражень коронавірусом досягнув нового максимуму.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать останні дані Міністерства охорони здоров’я.

25 березня МОЗ повідомив про 34 151 нове зараження, померли 520 хворих. Одужали - понад 15 тисяч хворих.

Напередодні показник, також найбільший за час епідемії, становив майже 30 тисяч нових заражень, а померли 575 осіб.

У лікарнях перебувають понад 27 100 пацієнтів - на 600 більше, ніж напередодні; 2600 з них - у реанімації. Від учора ця цифра зросла на 80.

Нагадаємо, населення Польщі - близько 38 млн осіб.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький після рекорду у середу оголосив, що попереду країну чекають "найважчі часи" та анонсував посилення обмежень.

Деталі мають оголосити вдень 25 березня.

Нагадаємо, Польща ще 20 березня повернулась у національний локдаун. На всій території країни вже закриті готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.