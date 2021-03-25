34 тысяч за сутки: в Польше второй день подряд - рекорд заражений

В Польше второй день подряд прирост заражений коронавирусом достиг нового максимума.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

25 марта Минздрав сообщил о 34 151 новом заражении, умерли 520 больных. Выздоровели - более 15 000 больных.

Накануне показатель, также крупнейший за время эпидемии, составил почти 30 000 новых заражений, а умерли 575 человек.

В больницах находятся более 27 100 пациентов - на 600 больше, чем накануне; 2600 из них - в реанимации. Со вчерашнего дня эта цифра выросла на 80.

Напомним, население Польши - около 38 млн человек.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий после рекорда в среду объявил, что впереди страну ждут "самые трудные времена" и анонсировал усиление ограничений.

Детали должны объявить днем ​​25 марта.

Напомним, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун. На всей территории страны уже закрыты гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.