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Військовий на Львівщині організував підпільні АЗС із краденим пальним – ОГП

Четвер, 25 березня 2021, 14:28

За повідомленням Офісу генпрокурора, керівник структурного підрозділу Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що дислокується на території військової частини Яворівського полігону, системно крав з полігону пальне і збував його, в тому числі на двох підпільних автозаправках.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Як повідомляє ОГП, протягом 2020 – 2021 років, використовуючи службове становище, він систематично продавав підприємцям на території військової частини вкрадене дизельне паливо.

Окрім цього, військовослужбовець організував на території Яворівського району діяльність двох незаконних автозаправних комплексів, на яких щомісяця збував місцевим жителям викрадене пальне. За попередньою інформацією, така діяльність приносила йому близько 200 тис. грн прибутку щомісяця.

Затримано службовця під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 38 тис. грн, які вилучено.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцем проживання затриманого та осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також на території військової академії.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораармія


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