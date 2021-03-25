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Военный на Львовщине организовал подпольные АЗС с краденым топливом – ОГП

Четверг, 25 марта 2021, 14:28

По сообщению Офиса генпрокурора, разоблачено на взятке и присвоении военного имущества руководителя структурного подразделения Международного центра миротворчества и безопасности, которая дислоцируется на территории военной части Яворивского полигона.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Как сообщает ОГП, в течение 2020 - 2021 годов, используя служебное положение, он систематически продавал предпринимателям на территории военной части украденное дизельное топливо.

Кроме этого, военнослужащий организовал на территории Яворивского района деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, на которых ежемесячно сбывал местным жителям похищенное топливо.  По предварительной информации, такая деятельность приносила ему около 200 тыс. грн прибыли ежемесячно.

Задержали служащего при получении неправомерной выгоды в размере 38 тыс. грн, которые изъяли.

Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся обыски по месту жительства задержанного и лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления, а также на территории военной академии.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораармия


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