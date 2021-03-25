Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Луцьку жінка випала з вікна ковідної лікарні

Четвер, 25 березня 2021, 16:20

У Волинській області жінка випала з 4-го поверху коронавірусного госпіталю.

Джерело: "Волинські новини"

Дослівно: "Жінка старшого віку випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який облаштували в окремому корпусі міського пологового будинку".

Деталі: За словами заступника директора міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, інцидент трапився вранці 25 березня.

Жінка, віком понад 80 років, випала з вікна 4 поверху і від отриманих травм загинула.

 

Наразі невідомо, чи це був нещасний випадок, чи самогубство, проте Смольянінов зазначив, що хворі на коронавірус часто є емоційно нестабільними, і випадки, коли люди вистрибують з вікон лікарень під час лікування, трапляються і в Україні, і в світі.

 

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, жінці, яка випала із 4-го поверху лікувального закладу, був 81 рік.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.

За фактом випадку відомості внесуть в ЄРДР.

Теми: Волинська областьCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дизпаливом із заводу Марченко і Медведчука заправляють російські танки в ОРДЛО - Данілов

аудіо, оновленоУ справі "ПВК Шевченка і Семенченка" з'явився фігурант зі старої схеми

Ще одна область офіційно "почервоніє" з 27 березня

Жодного документа щодо "вагнерівців" в РНБО немає – Данілов

У померлого після вакцинації провізора з Чернівців виявили COVID

Військовий на Львівщині організував підпільні АЗС із краденим пальним – ОГП

Усі новини...
Волинська область
ДСНС попереджає про можливі підтоплення у чотирьох областях
Голові Волинської ОДА висловили недовіру
На Львівщині, Волині і Донбасі протестують шахтарі: не платять зарплату
Останні новини
19:30
Київ оголосив тендер на закупівлю автобусів на 18 млн євро
19:18
фотоУ Шмигаля розповіли про розмову з Папою Франциском
19:15
Президентка Молдови Санду попросила в РФ вакцину "Спутник V"
19:13
Криклій назвав причини звільнення Жмака
19:12
АРМА оголосило конкурс на розпорядника "труби Медведчука"
19:02
Шевченко підтвердив, що співпрацював з Рогозою в оборонних закупівлях
18:33
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
18:15
Гривня стабільна на закритті міжбанку
18:05
Адвокати Навального б'ють на сполох через стрімке погіршення його здоров'я
17:56
Дизпаливом із заводу Марченко і Медведчука заправляють російські танки в ОРДЛО - Данілов
Усі новини...