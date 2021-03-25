У Луцьку жінка випала з вікна ковідної лікарні

У Волинській області жінка випала з 4-го поверху коронавірусного госпіталю.

Джерело: "Волинські новини"

Дослівно: "Жінка старшого віку випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який облаштували в окремому корпусі міського пологового будинку".

Деталі: За словами заступника директора міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, інцидент трапився вранці 25 березня.

Жінка, віком понад 80 років, випала з вікна 4 поверху і від отриманих травм загинула.

Наразі невідомо, чи це був нещасний випадок, чи самогубство, проте Смольянінов зазначив, що хворі на коронавірус часто є емоційно нестабільними, і випадки, коли люди вистрибують з вікон лікарень під час лікування, трапляються і в Україні, і в світі.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, жінці, яка випала із 4-го поверху лікувального закладу, був 81 рік.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.

За фактом випадку відомості внесуть в ЄРДР.