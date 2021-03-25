В Луцке женщина выпала из окна ковидной больницы

В Волынской области женщина выпала с 4-го этажа коронавирусного госпиталя.

Источник: "Волынские новости"

Дословно: "Женщина старшего возраста выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который обустроили в отдельном корпусе городского родильного дома".

Детали: По словам заместителя директора городской клинической больницы Андрей Смольянинов, инцидент произошел утром 25 марта.

Женщина, старше 80 лет, выпала из окна 4 этажа и от полученных травм погибла.

Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или самоубийство, однако Смольянинов отметил, что больные на коронавирус часто являются эмоционально нестабильными, и случаи, когда люди выпрыгивают из окон больниц во время лечения, случаются и в Украине, и в мире.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Волынской области, женщине, которая выпала из 4-го этажа лечебного учреждения, был 81 год.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту происшествия сведения внесут в ЕРДР.