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Шмигаль запросив Папу Франциска до України

Четвер, 25 березня 2021, 18:18
Шмигаль запросив Папу Франциска до України

Під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Папою Франциском обговорювалися питання гуманітарної допомоги та розвиток двостороннього співробітництва, зокрема співпраця з дитячою педіатричною лікарнею "Немовля Ісус".

Джерело: пресслужба КМУ

Деталі: Шмигаль подякував главі Ватикану за гуманітарну ініціативу "Папа для України" на суму 16 мільйонів євро, в межах якої понад 900 тисяч українців отримали гуманітарну допомогу.

Під час аудієнції сторони обговорили ситуацію у світі із пандемією COVID-19, зокрема відзначили важливість вакцинації у протидії поширенню хвороби, а також співпрацю між Міністерством охорони здоров’я та дитячою педіатричною лікарнею "Немовля Ісус" (Ospedale Pediatrico Bambino Gesu).

На завершення прем’єр передав Папі Франциску запрошення президента Володимира Зеленського здійснити візит до України з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності.

Довідково: Дитяча лікарня Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, яка є власністю Святого Престолу, – один із найбільших і найсучасніших педіатричних науково-дослідницьких медичних закладів у Європі. Щорічно клініка забезпечує лікування понад 35 тисяч пацієнтів з усього світу та є визнаним лідером за кількістю операцій і трансплантацій будь-якого рівня складності.

Нагадаємо: Зеленський декілька разів запрошував Папу до України.

Слід зазначити, що візит Шмигаля до Ватикану не анонсувався і на сайті уряду не було жодної інформації про нього.

Українська правда

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Теми: Шмигаль Ватикан
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