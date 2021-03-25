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У Шмыгаля рассказали о разговоре с Папой Франциском

Четверг, 25 марта 2021, 19:18

Во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с Папой Франциском обсуждались вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества, в частности сотрудничество с детской педиатрической больницей "Младенец Иисус".

Источник: пресс-служба КМУ

Детали: Шмыгаль поблагодарил главу Ватикана за гуманитарную инициативу "Папа для Украины" на сумму 16 млн евро, в рамках которой более 900 тысяч украинцев получили гуманитарную помощь.

Во время аудиенции стороны обсудили ситуацию в мире с пандемией COVID-19, в частности отметили важность вакцинации в противодействии распространению болезни, а также сотрудничество между Министерством здравоохранения и детской педиатрической больницей "Младенец Иисус" (Ospedale Pediatrico Bambino Gesu).

В завершение премьер передал Папе Франциску приглашению президента Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.

Справка: Детская больница Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, которая является собственностью Святого Престола - одно из крупнейших и самых современных педиатрических научно-исследовательских медицинских учреждений в Европе. Ежегодно клиника обеспечивает лечение более 35 000 пациентов со всего мира и является признанным лидером по количеству операций и трансплантаций любого уровня сложности.

Напомним: Зеленский несколько раз приглашал Папу в Украину.

Следует отметить, что визит Шмыгаля в Ватикан не анонсировался и на сайте правительства не было никакой информации о нем.

Украинская правда
Темы: ШмыгальВатикан


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