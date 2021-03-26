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Зеленський схвалив військову стратегію, яка охоплює повномасштабну війну з РФ

П'ятниця, 26 березня 2021, 02:08
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський підписав Стратегію воєнної безпеки, яка передбачає, що Росія може вторгнутись на територію України та визначає РФ як воєнного противника нашої держави. 

Джерело: указ президента 

Дослівно: "На національному рівні Російська Федерація залишається воєнним противником України, який здійснює збройну агресію проти України, тимчасово окупував територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, території у Донецькій та Луганській областях, системно застосовує воєнні, політичні, економічні, інформаційно-психологічні, космічні, кібер- та інші засоби, що загрожують незалежності, державному суверенітету і територіальній цілісності України".

Деталі: Одним із сценарії, який потребуватиме застосування сил безпеки та оборони є ескалація Росією збройної агресії. 

Зазначається, що українська оборона не має на меті досягнути воєнного паритету із Російською Федерацію, що призвело б до надмірної мілітаризації держави. 

Як на національному, так і на регіональному рівні Росія продовжує залишатись одним із найбільш загрозливих аспектів дестабілізації на Балканах, у Балтійському та Чорноморському регіонах, на Кавказі та у Східній Європі, зокрема, через окупацію території Грузії та України, перешкоджанню судноплавства у Чорному та Азовському морях, намаганнях зберегти вплив на Білорусь. 

Не виключено, що така поведінка Росія може спровокувати міжнародний збройний конфлікт у Європі.

Окрі того, основним ризиком у сфері воєнної безпеки є неспроможність України забезпечити відсіч і стримування збройної агресії Росії, зважаючи на різницю воєнних потенціалів країн.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Зеленськийуказивійна


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