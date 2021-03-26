Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский одобрил военную стратегию, которая охватывает полномасштабную войну с РФ

Пятница, 26 марта 2021, 02:08
Фото: ОПУ

Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает, что Россия может вторгнуться на территорию Украины и определяет РФ как военного противника нашего государства.

Источник: Указ Президента

Дословно: "На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, который осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировал территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях, системно применяет военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические , кибер и другие средства, которые угрожают независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Детали: Одним из сценарии, который потребует применения сил безопасности и обороны является эскалация Россией вооруженной агрессии.

Отмечается, что украинская оборона не имеет целью достичь военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства.

Как на национальном, так и на региональном уровне Россия продолжает оставаться одним из самых угрожающих аспектов дестабилизации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе, в частности, из-за оккупации территории Грузии и Украины, препятствия судоходства в Черном и Азовском морях , попытках сохранить влияние на Беларусь.

Не исключено, что такое поведение Россия может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Кроме того, основным риском в сфере военной безопасности является неспособность Украины обеспечить отпор и сдерживание вооруженной агрессии России, ввиду разницы военных потенциалов стран.

Напомним:

  • Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по поводу урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится к любым сценариям развития военного конфликта с Россией, в том числе и вторжению.

Украинская правда
Темы: Зеленскийуказывойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМедведчук и Козак в дни оккупации Крыма купили нефтяной бизнес в России за бесценок – "Схемы"

Зеленский разблокировал получение вакцин от COVAX

Новости 25 марта: коронавирусные рекорды, подробности в деле "ЧВК"

фотоЗеленский позвал кандидата от "слуг" Вирастюка на совещание по вакцинации

фотоШмыгаль пригласил Папу Франциска в Украину

Дизтопливом с завода Марченко и Медведчука заправляют российские танки в ОРДЛО - Данилов

Все новости...
Зеленский
Зеленский разблокировал получение вакцин от COVAX
Зеленский позвал кандидата от "слуг" Вирастюка на совещание по вакцинации
"Инвестняни": Зеленский подписал закон о налоговых и таможенных льготах для инвесторов
Последние новости
02:08
Зеленский одобрил военную стратегию, которая охватывает полномасштабную войну с РФ
01:20
Президент США ответил на запуски ракет Северной Кореи
01:02
"Сторонники автократии" – Байден сравнил Путина и лидера Китая
00:33
Украина предполагает вторжение России – Кравчук
23:58
Китайскую вакцину привезли в Украину, она проходит десятидневную проверку – Ляшко
23:24
видеоМедведчук и Козак в дни оккупации Крыма купили нефтяной бизнес в России за бесценок – "Схемы"
22:42
Байден заявил, что планирует переизбраться в 2024 году
22:19
Зеленский разблокировал получение вакцин от COVAX
21:53
Новости экономики: новые правила выдачи автомобильных номеров, цена на газ в апреле
21:38
Болгария заявляет, что российские шпионы не причинили серьезного ущерба
Все новости...