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Зеленский одобрил военную стратегию, которая охватывает полномасштабную войну с РФ

Пятница, 26 марта 2021, 01:08
Зеленский одобрил военную стратегию, которая охватывает полномасштабную войну с РФ
Фото: ОПУ

Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает, что Россия может вторгнуться на территорию Украины и определяет РФ как военного противника нашего государства.

Источник: Указ Президента

Дословно: "На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, который осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировал территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях, системно применяет военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические , кибер и другие средства, которые угрожают независимости, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины".

Детали: Одним из сценариев, который потребует применения сил безопасности и обороны является эскалация Россией вооруженной агрессии.

Отмечается, что украинская оборона не имеет целью достичь военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства.

Как на национальном, так и на региональном уровне Россия продолжает оставаться одним из самых угрожающих аспектов дестабилизации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе, в частности, из-за оккупации территории Грузии и Украины, препятствия судоходства в Черном и Азовском морях, попытках сохранить влияние на Беларусь.

Не исключено, что такое поведение Россия может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Кроме того, основным риском в сфере военной безопасности является неспособность Украины обеспечить отпор и сдерживание вооруженной агрессии России, ввиду разницы военных потенциалов стран.

Напомним:

  • Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по поводу урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится к любым сценариям развития военного конфликта с Россией, в том числе и вторжению.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийуказывойна
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