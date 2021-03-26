Зеленский одобрил военную стратегию, которая охватывает полномасштабную войну с РФ
Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает, что Россия может вторгнуться на территорию Украины и определяет РФ как военного противника нашего государства.
Источник: Указ Президента
Дословно: "На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, который осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировал территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях, системно применяет военные, политические, экономические, информационно-психологические, космические , кибер и другие средства, которые угрожают независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Детали: Одним из сценарии, который потребует применения сил безопасности и обороны является эскалация Россией вооруженной агрессии.
Отмечается, что украинская оборона не имеет целью достичь военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства.
Как на национальном, так и на региональном уровне Россия продолжает оставаться одним из самых угрожающих аспектов дестабилизации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе, в частности, из-за оккупации территории Грузии и Украины, препятствия судоходства в Черном и Азовском морях , попытках сохранить влияние на Беларусь.
Не исключено, что такое поведение Россия может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.
Кроме того, основным риском в сфере военной безопасности является неспособность Украины обеспечить отпор и сдерживание вооруженной агрессии России, ввиду разницы военных потенциалов стран.
Напомним:
- Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по поводу урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится к любым сценариям развития военного конфликта с Россией, в том числе и вторжению.