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ЄС збереже обмеження на поїздки, але почне підготовку до послаблення

П'ятниця, 26 березня 2021, 07:59
ЄС збереже обмеження на поїздки, але почне підготовку до послаблення

Лідери країн-членів ЄС домовилися найближчим часом зберігати обмеження на несуттєві поїздки, але при цьому розпочинати підготовку до їхнього поступового послаблення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке за підсумком саміту 25 березня, що відбувся у форматі відеоконференції.

"Епідеміологічна ситуація залишається серйозною, у тому числі з огляду на виклики, які створюють нові штами. Відтак обмеження, у тому числі на несуттєві поїздки, на цей час потрібно зберегти - беручи до уваги особливість становища прикордонних громад", - зазначають у комюніке, додаючи, що при цьому слід забезпечити безперешкодний рух товарів та послуг у межах єдиного ринку. 

"Водночас, мають початия приготування щодо спільного підходу для поступового послаблення обмежень - щоб забезпечити, що зусилля країн будуть скоординованими, коли епідемічна ситуація дозволить пом’якшити діючі заходи. Юридична й технічна робота над взаємосумісними та недискримінаційними цифровими сертифікатами, на основі пропозиції Єврокомісії, має розглядатися як невідкладне питання", - наголошують лідери. 

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку. 

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо цієї пропозиції.  

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, сподіваючись таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

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Теми: ЄСкарантин
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