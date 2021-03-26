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ЕС сохранит ограничения на поездки, но начнет подготовку к ослаблению

Пятница, 26 марта 2021, 07:59
ЕС сохранит ограничения на поездки, но начнет подготовку к ослаблению

Лидеры стран-членов Евросоюза договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки, но при этом начинать подготовку к их постепенному ослаблению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции.

"Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, в том числе с учетом вызовов, которые создают новые штаммы. Следовательно, ограничения, в том числе на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить - принимая во внимание особенность положения приграничных общин", - отмечают в коммюнике, добавляя , при этом следует обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

"Вместе с тем, должны начаться приготовления для общего подхода к постепенному ослаблению ограничений - чтобы обеспечить, что усилия стран будут скоординированными, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры. Юридическая и техническая работа над взаимосовместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами, на основе предложения Еврокомиссии, должна рассматриваться как неотложный вопрос", - отмечают лидеры.

Напомним, 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

На запуск "паспортов вакцинации" больше всего надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, надеясь таким образом частично "спасти" следующий сезон.

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Темы: ЕСкарантин
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