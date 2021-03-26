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Третій день рекордів: у Польщі вперше понад 35 тисяч заражень

П'ятниця, 26 березня 2021, 12:38

У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий максимум, вперше перевищивши 35 тисяч випадків.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу зареєстрували 35 143 нових хворих. Це вже третій день поспіль найвищий показник за увесь час епідемії. Напередодні повідомили про понад 34 тисячі заражень, у середу - майже 30 тисяч.

Найбільше нових випадків припадає на Мазовецьке та Сілезьке воєводства (понад 5 тисяч), а також Великопольське (понад 4000), у решті - менше ніж по 3000 хворих. 

При цьому, напередодні в країні зробили рекордну кількість тестів - близько 107 700.

Померли за добу 443 коронахворих. З них 125 не мали інших хронічних хвороб. 

У лікарнях перебувають 27 779 коронахворих, з них 2730 - у реанімаціях.

Населення країни - близько 38 млн осіб.

Нагадаємо, Польща ще 20 березня повернулась у національний локдаун - відтоді припинили роботу готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино.

25 березня уряд анонсував нові обмеження, що набудуть чинності з суботи, 27 березня - закривають дитсадки й перукарні, а також великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Така рекомендація стосується і державних установ.

Теми: ПольщакоронавірусCovid-2019


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