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Третий день рекордов: в Польше впервые более 35 тысяч заражений

Пятница, 26 марта 2021, 12:38

В Польше суточный прирост заражений коронавирусом установил новый максимум, впервые превысив 35 000 случаев.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

За последние сутки зарегистрировали 35 143 новых больных. Это уже третий день подряд самый высокий показатель за все время эпидемии. Накануне сообщили о более 34 000 заражений, в среду - почти 30 000.

Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства (более 5000), а также Великопольское (более 4000), в остальных - менее чем по 3000 больных. 

При этом накануне в стране сделали рекордное количество тестов - около 107 700.

Умерли за сутки 443 больных. Из них 125 не имели других хронических болезней.

В больницах находятся 27 779 пациентов с коронавирусом, из них 2730 - в реанимации.

Население страны - около 38 млн человек.

Напомним, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун - с тех пор прекратили работу гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

25 марта правительство анонсировало новые ограничения, которые вступят в силу с субботы, 27 марта - закрывают детсады и парикмахерские, а также крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Такая рекомендация касается и государственных учреждений.

Темы: ПольшакоронавирусCovid-2019


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