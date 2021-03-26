Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Третий день рекордов: в Польше впервые более 35 тысяч заражений

Пятница, 26 марта 2021, 11:38
Третий день рекордов: в Польше впервые более 35 тысяч заражений

В Польше суточный прирост заражений коронавирусом установил новый максимум, впервые превысив 35 000 случаев.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

За последние сутки зарегистрировали 35 143 новых больных. Это уже третий день подряд самый высокий показатель за все время эпидемии. Накануне сообщили о более 34 000 заражений, в среду - почти 30 000.

Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства (более 5000), а также Великопольское (более 4000), в остальных - менее чем по 3000 больных. 

При этом накануне в стране сделали рекордное количество тестов - около 107 700.

Умерли за сутки 443 больных. Из них 125 не имели других хронических болезней.

В больницах находятся 27 779 пациентов с коронавирусом, из них 2730 - в реанимации.

Население страны - около 38 млн человек.

Напомним, Польша еще 20 марта вернулась в национальный локдаун - с тех пор прекратили работу гостиницы, кроме некоторых исключений, торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, киосков прессы), кинотеатры, театры, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино.

25 марта правительство анонсировало новые ограничения, которые вступят в силу с субботы, 27 марта - закрывают детсады и парикмахерские, а также крупные магазины мебели и стройматериалов. В тех магазинах, которым разрешено работать, установили ограничения на количество посетителей.

Компаниям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Такая рекомендация касается и государственных учреждений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшакоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Польша
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: