За викраденого юнака вимагали мільйон доларів: поліція затримала банду в центрі Києва

В Одесі викрали юнака і вимагали 1 мільйон доларів за його повернення, поліція затримала викрадачів.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Деталі: Юнака викрали в ніч з 23 на 24 березня. На взятому напрокат авто потерпілого вивезли до Києва та тримали зв’язаним в орендованій квартирі.

Свої умови викрадачі повідомили батьку телефоном: 1 мільйон доларів США або сина він більше не побачить.

Під час передачі частини грошей в розмірі 100 тисяч доларів США 26 березня в Одесі затримали двох спільників викрадачів.

Після цього в орендованій квартирі в центрі Києва спецназівці звільнили заручника. На щастя, йому не нашкодили.

Правоохоронці затримали чотирьох людей. Наразі відомо, що всі викрадачі – вихідці однієї із країн Закавказзя.

Пряма мова Клименка: "Ми перевіряємо їх кримінальну історію та законність перебування на території України. Замовник теж в руках поліції - його затримали. Подробиці згодом".