За похищенного юношу требовали миллион долларов: полиция задержала банду в центре Киева

В Одессе похитили юношу и требовали 1 миллион долларов за его возвращение, полиция задержала похитителей.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Детали: Юношу похитили в ночь с 23 на 24 марта. На взятом напрокат авто потерпевшего вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире.

Свои условия похитители сообщили отцу по телефону: 1 миллион долларов США или сына он больше не увидит.

Во время передачи части денег в размере 100 тысяч долларов США 26 марта в Одессе задержали двух сообщников похитителей.

После этого в арендованной квартире в центре Киева спецназовцы освободили заложника. К счастью, ему не навредили.

Правоохранители задержали четырех человек. Известно, что все похитители - выходцы из одной из стран Закавказья.

Прямая речь Клименко: "Мы проверяем их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины. Заказчик тоже в руках полиции - его задержали. Подробности позже".