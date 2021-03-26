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За похищенного юношу требовали миллион долларов: полиция задержала банду в центре Киева

Пятница, 26 марта 2021, 16:24

В Одессе похитили юношу и требовали 1 миллион долларов за его возвращение, полиция задержала похитителей.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Детали: Юношу похитили в ночь с 23 на 24 марта. На взятом напрокат авто потерпевшего вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире.

Свои условия похитители сообщили отцу по телефону: 1 миллион долларов США или сына он больше не увидит.

Во время передачи части денег в размере 100 тысяч долларов США 26 марта в Одессе задержали двух сообщников похитителей.

После этого в арендованной квартире в центре Киева спецназовцы освободили заложника. К счастью, ему не навредили.

Правоохранители задержали четырех человек. Известно, что все похитители - выходцы из одной из стран Закавказья.

Прямая речь Клименко: "Мы проверяем их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины. Заказчик тоже в руках полиции - его задержали. Подробности позже".

Украинская правда
Темы: полицияКиевОдесса


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