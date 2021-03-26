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У Києві затримали ревізора-інспектора: підозра в рекордному хабарі

П'ятниця, 26 березня 2021, 16:50
У Києві затримали ревізора-інспектора: підозра в рекордному хабарі

Головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Київській області підозрюють в отриманні 423 тисяч гривень хабаря за зменшення штрафних санкцій.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, службовець вимагав вказані кошти від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені в ході планової перевірки порушення податкового законодавства.

Так, за словами інспектора, у разі прийняття такої пропозиції розмір штрафних санкцій для підприємства складатиме 50 тисяч гривень, а у разі відмови – 7 мільйонів гривень.

Основна сума неправомірної вигоди становила 400 тисяч гривень. А ще 23 тисячі  чиновник запросив, щоб покрити комісію банку при обготівковуванні коштів.

У подальшому на вимогу посадовця вся сума неправомірної вигоди була перерахована на рахунок підконтрольного підприємства.

26 березня службовця затримали неподалік місця роботи.

Максимець уточнила "Українській правді", що це рекордний хабар, зафіксований столичною прокуратурою цього року. Речниця повідомила також, що суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід.

Пряма мова: "Суд задовольнив клопотання прокуратури про взяття підозрюваного під варту із заставою у півмільйона гривень".

Українська правда

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Теми: хабарКиївпрокуратура
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