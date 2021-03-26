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В Киеве задержан ревизор-инспектор: подозрение в рекордной взятке

Пятница, 26 марта 2021, 16:50
В Киеве задержан ревизор-инспектор: подозрение в рекордной взятке

Главного государственного ревизора-инспектора ГУ Государственной налоговой службы в Киевской области подозревают в получении 423 тысяч гривен взятки за уменьшение штрафных санкций.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, служащий требовал указанные средства от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушения налогового законодательства.

Так, по словам инспектора, в случае принятия такого предложения размер штрафных санкций для предприятия составит 50 тысяч гривен, а в случае отказа - 7 миллионов гривен.

Основная сумма неправомерной выгоды составила 400 тысяч гривен. А еще 23 тысячи чиновник потребовал, чтобы покрыть комиссию банка при обналичиванием средств.

В дальнейшем по требованию должностного лица вся сумма неправомерной выгоды была перечислена на счет подконтрольного предприятия.

26 марта служащего задержали недалеко от места работы.

Максимец уточнила "Украинской правде", что это рекордная взятка, зафиксированная столичной прокуратурой в этом году. Пресс-секретарь сообщила также, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения.

Прямая речь: "Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу с залогом в полмиллиона гривен".

Украинская правда

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Темы: взяткаКиевпрокуратура
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