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Білорусі відмовили в участі на "Євробаченні"

П'ятниця, 26 березня 2021, 23:38

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" відмовили Білорусі в участі у конкурсі цього року, оскільки вже друга пісня білоруського гурту порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.

Джерело: сайт конкурсу

Дослівно: "Європейський мовний союз і Reference Group, керуюча рада "Євробачення", уважно вивчили нову заявку (Білорусі - ред.), щоб оцінити її право на участь в конкурсі цього року.

Був зроблений висновок, що нова пісня також порушує правила конкурсу".

Оскільки БТРК не змогла подати заявку протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення" в травні ".

Нагадаємо: На цьогорічному Євробаченні в Роттердамі Білорусь хотіла відправити гурт "Галасы ЗМеста" з піснею російською мовою "Я научу тебя", яка висміює акції протесту білоруського народу проти диктатури та свавілля силовиків.

10 березня Конкурс відмовив Білорусі в участі і попросив замінити пісню, оскільки її вважали політизованою.

Українська правда
Теми: БілорусьЄвробачення


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