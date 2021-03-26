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Беларуси отказали в участии на "Евровидении"

Пятница, 26 марта 2021, 22:38
Беларуси отказали в участии на Евровидении

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как уже вторая песня беларусской группы нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

Источник: сайт конкурса

Дословно: "Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку (Беларуси – ред.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года.

Был сделан вывод, что новая песня также нарушает правила конкурса".

Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае".

Напомним: На нынешнем Евровидении в Роттердаме Беларусь хотела отправить группу "Галасы ЗМеста" с песней на русском языке "Я научу тебя", которая высмеивает протесты в стране.

10 марта Конкурс отказал Беларуси в участии и попросил заменить песню, поскольку ее считали политизированной.

Украинская правда
Темы: БеларусьЕвровидение
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