Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден покликав Путіна на кліматичний саміт

П'ятниця, 26 березня 2021, 23:35
Байден покликав Путіна на кліматичний саміт
Naija News

Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Джерело: Білий дім

Деталі: Серед запрошених -  прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда тощо.

Як зазначається, саміт відбудеться у віртуальному форматі і транслюватиметься у прямому ефірі.

Нагадаємо:

  • Раніше США з ініціативи попереднього президента Дональда Трампа  вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з пакту.
  • У лютому 2021 року США офіційно повернулися до угоди.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСШАПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Байден
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: