Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден покликав Путіна на кліматичний саміт

Субота, 27 березня 2021, 00:35
Naija News

Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Джерело: Білий дім

Деталі: Серед запрошених -  прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда тощо.

Як зазначається, саміт відбудеться у віртуальному форматі і транслюватиметься у прямому ефірі.

Нагадаємо:

  • Раніше США з ініціативи попереднього президента Дональда Трампа  вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з пакту.
  • У лютому 2021 року США офіційно повернулися до угоди.

Українська правда
Теми: БайденСШАПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден покликав Путіна на кліматичний саміт

Білорусі відмовили в участі на "Євробаченні"

47 країн ООН заявили, що Росія - агресор, а не посередник конфлікту на Донбасі

Справа ПВК: суд арештував Семенченка без права застави

фотоОдним із вбитих на Донбасі був підполковник ЗСУ

Новини 26 березня: загострення на Донбасі, підозра поплічникам Медведчука

Усі новини...
Байден
Байден запевнив ЄС в готовності працювати зі спільними викликами, включаючи РФ
200 мільйонів щеплень за 100 днів – Байден озвучив нову мету
Президент США відповів на запуски ракет Північної Кореї
Останні новини
02:26
Мер Тбілісі потрапив до лікарні
01:31
Степанов: Карантин — до кінця року, 25 тисяч хворих на добу — за три тижні
00:35
Байден покликав Путіна на кліматичний саміт
23:38
Білорусі відмовили в участі на "Євробаченні"
23:04
МЗС: деякі країни в ОБСЄ блокують продовження мандата місії на Донбасі
22:36
47 країн ООН заявили, що Росія - агресор, а не посередник конфлікту на Донбасі
22:14
Справа ПВК: суд арештував Семенченка без права застави
22:05
Новини економіки: застава топменеджерці Приватбанку, обирають голову податкової
21:51
фотоОдним із вбитих на Донбасі був підполковник ЗСУ
21:30
Новини 26 березня: загострення на Донбасі, підозра поплічникам Медведчука
Усі новини...