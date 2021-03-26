Байден покликав Путіна на кліматичний саміт
П'ятниця, 26 березня 2021, 23:35
Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.
Джерело: Білий дім
Деталі: Серед запрошених - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда тощо.
Як зазначається, саміт відбудеться у віртуальному форматі і транслюватиметься у прямому ефірі.
Нагадаємо:
- Раніше США з ініціативи попереднього президента Дональда Трампа вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з пакту.
- У лютому 2021 року США офіційно повернулися до угоди.
Українська правда