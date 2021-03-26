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Байден позвал Путина на климатический саммит

Пятница, 26 марта 2021, 23:35
Байден позвал Путина на климатический саммит
Naija News

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.

Источник: Белый дом

Детали: Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и др.

Как отмечается, саммит состоится в виртуальном формате и будет транслироваться в прямом эфире.

Напомним:

  • Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения - пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
  • В феврале 2021 года США официально вернулись к соглашению.

Украинская правда

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Темы: БайденСШАПутин
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