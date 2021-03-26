Байден позвал Путина на климатический саммит
Пятница, 26 марта 2021, 23:35
Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.
Источник: Белый дом
Детали: Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и др.
Как отмечается, саммит состоится в виртуальном формате и будет транслироваться в прямом эфире.
Напомним:
- Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения - пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
- В феврале 2021 года США официально вернулись к соглашению.
Украинская правда