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Байден пропонує створити інфраструктурний проєкт на противагу китайському

Субота, 27 березня 2021, 11:38

Президент США Джо Байден запропонував демократичним країнам створити власний інфраструктурний проєкт на противагу китайському "Один пояс, один шлях".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, це питання, серед іншого, він обговорював з прем’єром Британії Борисом Джонсоном під час телефонної розмови у п’ятницю 26 березня.

"Я запропонував, що ми повинні мати схожу ініціативу, яка б надійшла від демократичних держав і допомагала розвиватися громадам по всьому світу, які справді потребують допомоги", - сказав Джо Байден у коментарі ЗМІ.

"Один пояс, один шлях" - великий інфраструктурний проєкт Китаю, вартість якого складає трильйони доларів. Запущена у 2013 році ініціатива передбачає розвиток інфраструктури у низці країн від Східної Азії до Європи. Вважається, що цей проєкт суттєво розширить економічний та політичний вплив КНР, що викликає стурбованість у США та деяких інших країнах. 

Вже понад 100 країн підписали контракти з Китаєм у рамках проєкту - на побудову аеропортів, залізниць, швидкісних магістралей тощо. Наприкінці 2020 року Пекін заявив, на близько 20% з цих дрібніших проєктів серйозно вплинула пандемія коронавірусу.

Окрім того, деякі країни-учасниці розкритикували їх як надто дорогі і не дуже потрібні, і деякі плани після цього звузили. 

За день до цього Байден сказав, що запобігатиме тому, щоб Китай обігнав США і став найпотужнішою державою світу, обіцяючи для цього значні інвестиції.

Наступного тижня президент має оприлюднити деталі проєкту вартістю у трильйони доларів, що передбачає вдосконалення інфраструктури у США, а також інвестиції у передові технології. 

Читайте також: Інвестиції підвищеного ризику: як Китай втрачає регіон Центральної та Східної Європи

Теми: СШАВелика БританіяКитай


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