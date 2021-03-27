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Байден предлагает создать инфраструктурный проект в противовес китайскому

Суббота, 27 марта 2021, 11:38

Президент США Джо Байден предложил демократическим странам создать собственный инфраструктурный проект в противовес китайскому "Один пояс, один путь".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, это вопрос, среди прочего, он обсуждал с премьером Великобритании Борисом Джонсоном во время телефонного разговора в пятницу 26 марта.

"Я предложил, что мы должны иметь похожую инициативу, которая поступила бы от демократических государств и помогала бы развиваться общинам по всему миру, которые действительно нуждаются в помощи", - сказал Джо Байден в комментарии СМИ.

"Один пояс, один путь" - крупный инфраструктурный проект Китая, стоимость которого составляет триллионы долларов. Запущенная в 2013 году инициатива предусматривает развитие инфраструктуры в ряде стран от Восточной Азии до Европы. Считается, что этот проект существенно расширит экономическое и политическое влияние КНР, что вызывает обеспокоенность в США и некоторых других странах.

Уже более 100 стран подписали контракты с Китаем в рамках проекта на построение аэропортов, железных дорог, скоростных магистралей и т.д. В конце 2020 Пекин заявил, что приблизительно на 20% из них серьезно повлияла эпидемия коронавируса.

Кроме того, некоторые страны-участницы раскритиковали их как слишком дорогие и не очень нужные, и некоторые планы после этого сузили.

За день до этого Байден сказал, что постарается избежать того, чтобы Китай обогнал США и стал самой мощной страной в мире, обещая для этого значительные инвестиции.

На следующей неделе президент должен обнародовать детали проекта стоимостью в триллионы долларов, что предполагает совершенствование инфраструктуры в США, а также инвестиции в передовые технологии.

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Темы: СШАВеликобританияКитай


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