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Влада Тернопільщини отримала попередження через вакцинацію поза чергою – ОП

Субота, 27 березня 2021, 13:03
фото: пресслужба "Агропродсервісу"

В Офісі президента засуджують факт вакцинації від коронавірусу працівників кількох приватних підприємств на Тернопільщині поза чергою.

Джерело: заступник глави ОП Кирило Тимошенко у коментарі Укрінформу, Liga.net

Дослівно: "У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли поза чергою були вакциновані працівники декількох приватних підприємств. Це відбулось в порушення наявного порядку вакцинації".

"Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні – було помилкою, усі відповідальні особи в області повинні це чітко усвідомити. Ми маємо надію, що подібне більше не повториться – ні у Тернопільській, ні в інших областях".

Деталі: За словами Тимошенка, Офіс президента наголошує, що в Україні діє чітко затверджена дорожня карта вакцинації, відповідно до якої з середини березня розпочався другий етап вакцинації. На цьому етапі вакциною, закупленою за кошти державного бюджету, проходить щеплення людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, підкреслив він.

Тимошенко додав, що обласна влада Тернопільщини уже отримала "перше та останнє попередження щодо цього інциденту".

Що передувало: У п'ятницю видання Liga.net повідомило, що у Тернопільській області 24 березня вакцинували препаратом CoviShield 40 працівників підприємств "Агропродсервіс" та "Тернопільського м’ясокомбінату".

При цьому обидві компанії опублікували в соцмережі фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення.

У коментарях на запитання, де вони взяли стільки доз препарату, в Агропродсервісі відповіли, що керівництво підприємства звернулося з відповідним листом-проханням.

 
скріншот Liga.net

Станом на суботу ці пости видалені зі сторінок підприємств.

Засновником компанії "Агропродсервіс" є нинішній депутат Верховної Ради з групи "За Майбутнє" Іван Чайківський. Також він є секретарем комітету ВР з питань аграрної та земельної політики. На момент набуття депутатських повноважень він був директором "Агропродсервісу".

Теми: Офіс президентаТернопільська областьвакцинація


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