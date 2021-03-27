Власти Тернопольщины получили предупреждение из-за вакцинации вне очереди – ОП

В Офисе президента осуждают факт вакцинации от коронавируса работников нескольких частных предприятий в Тернопольской области вне очереди.

Источник: замглавы ОП Кирилл Тимошенко в комментарии Укринформу, Liga.net

Дословно: "В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации".

"Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится – ни в Тернопольской, ни в других областях".

Детали: По словам Тимошенко, Офис президента отмечает, что в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной, закупленной за средства государственного бюджета, проходят прививки людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, подчеркнул он.

Тимошенко добавил, что областная власть Тернопольской области уже получила "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".

Что предшествовало: В пятницу издание Liga.net сообщило, что в Тернопольской области 24 марта вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината".

При этом обе компании опубликовали в соцсети фото, на которых медработница проводит прививки.

В комментариях на вопрос, где они взяли столько доз препарата, в Агропродсервисе ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующим письмом-просьбой.

скриншот Liga.net

По состоянию на субботу эти посты удалены со страниц предприятий.

Основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной Рады из группы "За Будущее" Иван Чайковский. Также он является секретарем комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. На момент обретения депутатских полномочий он был директором "Агропродсервиса".