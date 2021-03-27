Заблокований Суецький канал: вже сотні суден чекають у черзі

Понад три сотні суден стоять в очікуванні проходу через Суецький канал, заблокований контейнеровозом Ever Given, що сів на мілину.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на телеканал "аль-Арабійя"

Деталі: У суботу глава Управління Суецького каналу Усама Рабіє розповів, що кількість суден, які очікують проходу, досягла 321. Він запевнив, що влада надає їм всю необхідну логістичну допомогу.

При цьому спроби зрушити контейнеровоз із місця продовжилися в суботу - у роботах беруть участь потужні буксири, а також судна з дренажним обладнанням. Витягнуто вже 20 тисяч тонн ґрунту, із самого контейнеровоза за борт спущено 9 тисяч тонн баластної води, проте поки що зусилля не мають успіху. Також у планах - скористатися силою приливної хвилі.

Тим часом, згідно з даними сайту зі стеження за морськими перевезеннями MarineTraffic, у зв'язку з ситуацією в Суецькому каналі деякі судна вже пішли в обхід Африки.

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