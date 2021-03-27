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Заблокированный Суэцкий канал: уже сотни судов ждут в очереди

Суббота, 27 марта 2021, 16:49
Фото: EPA

Более трехсот судов стоят в ожидании прохода через Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given, который сел на мель.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия"

Детали: В субботу глава Управления Суэцкого канала Усама Рабие рассказал, что количество судов, ожидающих прохода, достигло 321. Он заверил, что власти предоставляют им всю необходимую логистическую помощь.

Попытки сдвинуть контейнеровоз с места продолжились в субботу - в работах участвуют мощные буксиры, а также суда с дренажным оборудованием. Вытянуто уже 20 тысяч тонн почвы, с самого контейнеровоза за борт спущено 9 тысяч тонн балластной воды, однако пока усилия не увенчались успехом. Также в планах - воспользоваться силой приливной волны.

Между тем, согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

 

Напомним:

Судно, севшее на мель посреди Суэцкого канала, блокирует трафик товаров стоимостью 9,6 млрд долларов ежедневно - на разблокирование могут уйти недели.

24 марта судно длиной 400 метров село на мель и заблокировало движение одним из самых загруженных транспортных путей в мире - Суэцким каналом, его отклонило от курса сильным ветром.

Темы: транспорт


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