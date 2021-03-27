Китай ввів санкції проти США та Канади у відповідь

Влада КНР 27 березня ввела санкції проти низки американських і канадських чиновників.

Джерело: повідомлення МЗС Китаю

Деталі: Причиною такого рішення КНР називає введення США і Канадою "односторонніх санкцій щодо відповідних фізичних та юридичних осіб у Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації".

Під санкції Китаю потрапили:

голова комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчин,

віце-голова USCIRF Тоні Перкінс,

депутат канадського парламенту від Консервативної партії Майкл Чонг.

Крім того, під санкції потрапив підкомітет з міжнародних прав людини постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

У повідомленні вказується, що підсанкційні особи не зможуть в'їхати на територію Китаю, в тому числі у Гонконг і Макао. Китайським громадянам і організаціям заборонено вести комерційну діяльність, пов'язану з ними, а також мати будь-які взаємодії з підсанкційним комітетом канадської Палати громад.

Нагадаємо:

22 Великобританія і Сполучені Штати ввели санкції проти китайських чиновників і організацій за порушення прав людини проти переважно мусульманської уйгурської меншини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про введення санкцій проти двох посадових осіб КНР в рамках глобальних санкцій у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в Сіньцзяні.

Правозахисні організації заявляють, що Китай утримує понад мільйон уйгурів і людей з інших груп мусульманських меншин в таборах в Сіньцзяні. Уряд Китаю звинувачують в проведенні примусових стерилізацій уйгурських жінок і розлученні дітей з їх сім'ями. Розслідування містять інформацію про примусову працю і систематичні зґвалтування, сексуальне насильство і тортури затриманих.

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