Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китай ввів санкції проти США та Канади у відповідь

Субота, 27 березня 2021, 20:14
Фото: discred

Влада КНР 27 березня ввела санкції проти низки американських і канадських чиновників.

Джерело: повідомлення МЗС Китаю

Деталі: Причиною такого рішення КНР називає введення США і Канадою "односторонніх санкцій щодо відповідних фізичних та юридичних осіб у Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації".

Під санкції Китаю потрапили:

  • голова комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчин,
  • віце-голова USCIRF Тоні Перкінс,
  • депутат канадського парламенту від Консервативної партії Майкл Чонг.

Крім того, під санкції потрапив підкомітет з міжнародних прав людини постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

У повідомленні вказується, що підсанкційні особи не зможуть в'їхати на територію Китаю, в тому числі у Гонконг і Макао. Китайським громадянам і організаціям заборонено вести комерційну діяльність, пов'язану з ними, а також мати будь-які взаємодії з підсанкційним комітетом канадської Палати громад.

Нагадаємо:

22 Великобританія і Сполучені Штати ввели санкції проти китайських чиновників і організацій за порушення прав людини проти переважно мусульманської уйгурської меншини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про введення санкцій проти двох посадових осіб КНР в рамках глобальних санкцій у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в Сіньцзяні.

Правозахисні організації заявляють, що Китай утримує понад мільйон уйгурів і людей з інших груп мусульманських меншин в таборах в Сіньцзяні. Уряд Китаю звинувачують в проведенні примусових стерилізацій уйгурських жінок і розлученні дітей з їх сім'ями. Розслідування містять інформацію про примусову працю і систематичні зґвалтування, сексуальне насильство і тортури затриманих.

Читайте також: Пекін взявся за санкції: як далеко зайде конфлікт Китаю та ЄС

Українська правда
Теми: санкціїправа людиниКитайСШАКанада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Китай ввів санкції проти США та Канади у відповідь

Семенченко знаходиться у лікарні й до нього не пускають – адвокат

Агресивний "британський" штам Covid поширився всією Україною – Степанов

Німецькі лікарі закликають запровадити жорсткий локдаун

Акція під ОП: Рада збереться на позачергове засідання, аби заслухати силовиків

Заблокований Суецький канал: вже сотні суден чекають у черзі

Усі новини...
санкції
Зеленський ввів у дію санкції проти 19 надрокористувачів
Медведчук та Козак у дні окупації Криму придбали нафтовий бізнес у Росії за безцінь – "Схеми"
Дизпаливом із заводу Марченко і Медведчука заправляють російські танки в ОРДЛО - Данілов
Останні новини
20:58
Першим містом з "паспортами вакцинації" у США став Нью-Йорк
20:28
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили 6 обстрілів, втрат немає
20:14
Китай ввів санкції проти США та Канади у відповідь
19:37
У Барселоні 5 тисяч людей запрошують на концерт для Covid-експерименту
19:26
Семенченко знаходиться у лікарні й до нього не пускають – адвокат
19:08
Держспоживслужба зібралася розширити географію експорту
18:54
Агресивний "британський" штам Covid поширився всією Україною – Степанов
18:28
Німецькі лікарі закликають запровадити жорсткий локдаун
18:16
У вівторок Рада спробує призначити вибори міського голови Харкова
17:59
Ціни на оренди квартир в Києві знизились на 10% з початку року
Усі новини...