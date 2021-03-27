Китай объявил о введении ответных санкций против США и Канады

Власти КНР 27 марта ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников.

Источник: сообщение МИД Китая

Детали: Причиной такого решения КНР называет введение США и Канадой "односторонних санкций в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта на основании слухов и дезинформации".

В санкционный список Китая попали:

глава комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин,

вице-председатель USCIRF Тони Перкинс,

депутат канадского парламента от Консервативной партии Майкл Чонг.

Кроме того, под санкции попал подкомитет по международным правам человека Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

В сообщении указывается, что подсанкционные лица не смогут въехать на территорию Китая, в том числе в Гонконг и Макао. Китайским гражданам и организациям запрещено вести коммерческую деятельность, связанную с ними, а также иметь какие-либо взаимодействия с подсанкционным комитетом канадской Палаты общин.

Напомним:

22 марта стало известно, что Великобритания и Соединенные Штаты ввели санкции против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства.

Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил о введении санкций против двух должностных лиц КНР в рамках глобальных санкций в связи с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне.

Правозащитные организации заявляют, что Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительных стерилизаций уйгурских женщин и отделении детей от их семей. Расследования содержат указания принудительного труда и систематических изнасилований, сексуального насилия и пыток задержанных.