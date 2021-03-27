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У Бразилії оголосили про створення нової вакцини проти Covid

Субота, 27 березня 2021, 23:59

Бразильський Інститут Бутантан розробив вакцину проти коронавірусу і чекає дозволу для старту клінічних випробувань на людях.

Джерело: Bloomberg, Merco Press

Деталі: Керівник Інституту Дімас Ковас зазначив, що випробування вакцини, яка отримала назву ButanVac, заплановані на квітень, тоді ж компанія очікує схвалення від місцевих органів контролю.

У травні має розпочатися масове виробництво на тому ж заводі, де зараз виробляється вакцина проти грипу. А в липні буде виготовлено близько 40 мільйонів доз препарату.

Виробництво повністю зосередиться на задоволенні місцевого попиту, після цього розпочнеться експорт.

Розробка вакцини відбувається в рамках міжнародного консорціуму, очолюваного Бутантаном, за участю В'єтнаму та Таїланду.

Новий препарат використовує інактивовану вірусну технологію, якою володіє Бутантан.

Сам Інститут знаходиться в Сан-Паулу, він співпрацює з китайською компанією Sinovac Biotech Ltd. у виробництві вакцини CoronaVac.

Теми: вакцинаціянаукаБразиліякоронавірус


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